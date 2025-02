Concerto Live Acustico dei Matia Bazar

Venerdì 28 Febbraio alle 21, presso il Cenacolo Francescano si terrà una serata eccezionale: i Matia Bazar si esibiranno in un concerto acustico portando i migliori successi del gruppo che per 50 anni ha saputo essere sempre protagonista in Italia e nel Mondo. Guidati da Fabio Perversi, da sempre strumentista dei Matia, la formazione prevede la voce superlativa di LUNA con tutta la band al completo. La serata prevede inoltre l’eccezionale partecipazione di Cecilia Larosa, cantautrice che si sta guadagnando giorno dopo giorno il favore della critica musicale e del pubblico.

La serata è patrocinata dal Comune di Lecco e di Telethon.

I biglietti con posti numerati senza prevendita costano dai 20 ai 25 euro e sono disponibili sul sito.