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mercoledì, Luglio 22, 2026
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Concerto “Mèlange Comique”

L’11° edizione del Festival Le voci di Spirabilia si conclude a Barzio, presso il cortile di Palazzo Manzoni, con il concerto Mèlange Comique. L’appuntamento, che unisce il teatro comico al concerto da camera, Gag, disturbi, e non sense, è previsto per Venerdì 24 Luglio alle 21.00

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