Concerto “Mèlange Comique”
L’11° edizione del Festival Le voci di Spirabilia si conclude a Barzio, presso il cortile di Palazzo Manzoni, con il concerto Mèlange Comique. L’appuntamento, che unisce il teatro comico al concerto da camera, Gag, disturbi, e non sense, è previsto per Venerdì 24 Luglio alle 21.00
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Lecco
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22 Luglio 2026
26°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
26°/29°°C 0 mm 0% 3 mph 54% 1016 mb 0 mm/h
22:00
27°/27°°C 0 mm 0% 3 mph 58% 1016 mb 0 mm/h
01:00
25°/26°°C 0 mm 0% 4 mph 66% 1017 mb 0 mm/h
04:00
23°/23°°C 0 mm 0% 4 mph 72% 1017 mb 0 mm/h
07:00
25°/25°°C 0 mm 0% 3 mph 62% 1016 mb 0 mm/h
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