Concerto “Natale coi nonni”

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, l’Associazione Musicale Licabella sarà presente, con tutte le sue formazioni, il Gruppo corale Licabella, l’Ensemble femminile Fonte Gaia, I Piccoli cantori delle colline di Brianza e il Li.Ve-Licabella Vocal Ensemble dirette dal M° Flora Anna Spreafico, in numerosi concerti natalizi sul territorio della Brianza e non solo, per accompagnarci con la bellezza della sua musica durante il periodo più magico e atteso dell’anno.

Sabato 27 Dicembre alle 15.30 presso la Chiesa di S. Ambrogio al Monte di La Valletta Brianza, I piccoli cantori delle colline di Brianza terranno un concerto dedicato a tutte le nonne e i nonni, cari e preziosi angeli custodi di tutti, per scambiarsi gli auguri al suono delle più dolci melodie natalizie di sempre.