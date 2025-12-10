RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.8 C
Comune di Lecco
mercoledì, Dicembre 10, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto “Natale coi nonni”

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, l’Associazione Musicale Licabella sarà presente, con tutte le sue formazioni, il Gruppo corale Licabella, l’Ensemble femminile Fonte Gaia, I Piccoli cantori delle colline di Brianza e il Li.Ve-Licabella Vocal Ensemble dirette dal M° Flora Anna Spreafico, in numerosi concerti natalizi sul territorio della Brianza e non solo, per accompagnarci con la bellezza della sua musica durante il periodo più magico e atteso dell’anno.

Sabato 27 Dicembre alle 15.30 presso la Chiesa di S. Ambrogio al Monte di La Valletta Brianza, I piccoli cantori delle colline di Brianza terranno un concerto dedicato a tutte le nonne e i nonni, cari e preziosi angeli custodi di tutti, per scambiarsi gli auguri al suono delle più dolci melodie natalizie di sempre.

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -