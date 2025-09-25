Concerto “Note di pace” dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme

Lunedì 29 settembre alle 20.30, nella basilica di san Nicolò a Lecco, l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un momento musicale gratuito dal titolo Note di pace.

Una testimonianza-preghiera in musica, nell’ottavo centenario del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, per ricordarci che è possibile vivere insieme, in pace: giovani musicisti ebrei, cristiani e musulmani insieme, costituiscono un ensemble di 18 archi, che eseguirà brani di Béla Bartok, Edward Elgar, Victor Poltoratsky, Ottorino Respighi, Robert Schumann, Jean Sibelius, Antonio Vivaldi e una selezione di melodie mediorientali.

L’Istituto Magnificat è un progetto educativo fiore all’occhiello della Custodia di Terra Santa, una realtà scolastica di Gerusalemme che ha visto formarsi centinaia di giovani. Quest’anno festeggia 30 anni di vita: nacque nel 1995 dall’intuizione di un frate italiano musicista, fra Armando Pierucci, nel convento di San Salvatore, un ambiente che doveva accogliere principalmente giovani palestinesi della città vecchia affascinati dal suono di un pianoforte e dalla volontà di apprendere il canto corale.