Sabato 24 ottobre, alle 21.00, le porte della sala del Cineteatro di Belledo, a Lecco, si apriranno per il concerto Note Solidali: una serata speciale di ringraziamenti e di gioia da condividere tutti insieme. La serata di sabato 24 ottobre è un racconto di un sogno, un racconto di un’avventura, un racconto di una volontà, perché la vita è immensamente più bella quando puoi dedicare anche solo un pensiero di solidarietà ad un altro diverso da te.