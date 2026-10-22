Concerto “Note solidali”
Sabato 24 ottobre, alle 21.00, le porte della sala del Cineteatro di Belledo, a Lecco, si apriranno per il concerto Note Solidali: una serata speciale di ringraziamenti e di gioia da condividere tutti insieme. La serata di sabato 24 ottobre è un racconto di un sogno, un racconto di un’avventura, un racconto di una volontà, perché la vita è immensamente più bella quando puoi dedicare anche solo un pensiero di solidarietà ad un altro diverso da te.
Prossimi eventi
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mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
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Lecco
Lecco
22 Ottobre 2026
13°C
poche nuvole
Previsioni orarie
22:00
13°/13°°C 0 mm 0% 2 mph 61% 1020 mb 0 mm/h
01:00
13°/13°°C 0 mm 0% 2 mph 58% 1021 mb 0 mm/h
04:00
13°/13°°C 0 mm 0% 1 mph 73% 1021 mb 0 mm/h
07:00
13°/13°°C 0.8 mm 80% 2 mph 74% 1021 mb 0 mm/h
10:00
15°/15°°C 0.2 mm 20% 3 mph 67% 1020 mb 0 mm/h
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