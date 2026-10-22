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Concerto “Note solidali”

Sabato 24 ottobre, alle 21.00, le porte della sala del Cineteatro di Belledo, a Lecco, si apriranno per il concerto Note Solidali: una serata speciale di ringraziamenti e di gioia da condividere tutti insieme. La serata di sabato 24 ottobre è un racconto di un sogno,  un racconto di un’avventura, un racconto di una volontà, perché la vita è immensamente più bella quando puoi dedicare anche solo un pensiero di solidarietà ad un altro diverso da te.

 

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Mostra “Vette incantate “

Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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