Sabato 6 Dicembre alle 21.00 presso la Chiesa dello Spirito Santo di Valmadrera, il Coro Alpino Lecchese, il Coro Nives di Premana e il Coro Vandelia, organizzano il concerto NoTte di vita.

Questo concerto, il cui titolo è giocato sul doppio senso della parola NoTte, vuole celebrare due realtà: la nascita del Signore nella notte di Natale come inizio della vita..e le note dei canti come strumento per rendere un inno alla vita.

Il concerto vuol essere inoltre il modo per festeggiare i 10 anni di direzione del Coro Alpino Lecchese e del Coro Nives del Maestro Francesco Bussani la cui professionalità è indiscussa e suffragata da titoli accademici e riconoscimenti importanti (2017-diploma pianoforte presso il Conservatorio di Como, 2021 diploma con menzione in Direzione di coro e composizione corale; diploma con lode in Composizione presso lo stesso conservatorio, diploma ai corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma (Mi I. Fedele e A. Solbiati)……). In questi 10 anni il Maestro Bussani ha curato la ricerca e la divulgazione del canto popolare, così vasto e ricco di storia e valori proponendo nuovi repertori eterogenei, cercando sempre di rispettare ed esaltare le caratteristiche dei Cori e il valore umano dei Coristi, aspetti questi che non fanno che accrescere il valore del maestro Francesco Bussani.

Durante il concerto verrà effettuato un raccolta fondi a favore del progetto di musica della Escuela Primaria Ugo Censi di Tauca (Perù) dove il Maestro Bussani ha effettuato una esperienza missionaria.