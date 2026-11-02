Concerto per il 75° anniversario del Coro Alpino Lecchese

In questo anno dedicato ai festeggiamenti del 75esimo il Coro Alpino Lecchese propone al pubblico un concerto in onore di tutti coloro che hanno contribuito a salvaguardare la libertà e la pace. L’appuntamento sarà a Lecco nel Santuario di Nostra Signora della Vittoria per mercoledì 4 novembre alle 20.45 con la partecipazione, oltre che del Coro Alpino Lecchese, del Coro ana Il Rifugio di Seregno, che festeggia i 60 anni di attività. L’ingresso sarà libero.

Il concerto del Santuario di Nostra Signora della Vittoria è ormai giunto alla 28° edizione. In tutti questi anni questo concerto ha visto cambiare tantissime cose: ha attraversato un secolo, ha visto esibirsi tantissimi Cori arrivati da diverse città italiane, si è adattato ai cambiamenti culturali in atto proponendo format differenti (ricordiamo ad esempio l’edizione in cui si è esibito un Coro sloveno che ha dato la propria versione della stessa guerra combattuta dagli italiani con la presentazione degli studenti dell’Istituto Bertacchi) ..

Tanti cambiamenti che non hanno certo mutato lo spirito iniziale che ha animato i fondatori di questo evento: il rettore del Santuario, don Fernando Pozzoli, l’allora presidente del Coro Alpino Lecchese Peppino Rusconi, e lo scrittore e storico Aloisio Bonfanti, con la collaborazione di Pippo Di Lelio di Assoarma. Questo spirito, che ancora oggi, nella Giornata delle Forze Armate, vuole celebrare e ricordare il sacrificio dei soldati di tutte le guerre, vuole anche rendere onore al bellissimo Santuario della Vittoria, che nella sua cripta custodisce le spoglie mortali di 230 soldati di varie nazioni.

Quest’anno il concerto si svolgerà con la grandissima assenza di Aloisio Bonfanti che per 24 anni ha presentato il concerto affascinando il pubblico con la sua grande cultura, i suoi anedoti e le curiosità sulle guerre ma soprattutto sulla storia del Santuario di cui era un fervente fedele ed estimatore !

Il Coro Alpino Lecchese e il Coro ana Il Rifugio di Seregno presenteranno un repertorio che spazierà dai brani della cultura popolare , a brani più introspettivi e sacri e naturalmente non mancheranno brani rievocativi della guerra.