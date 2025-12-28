Domenica 4 Gennaio alle 21.00 la Rassegna Merate Musica tornerà in Auditorium Giusi Spezzaferri con un evento molto atteso: il Concerto per il Nuovo anno 2026. Protagonista dell’appuntamento, come da tradizione, l’Orchestra Maria Teresa Agnesi, diretta da Marcello Corti e guidata dai Maestri preparatori Antonietta La Donna, Luca Perotto, Alberto Boffelli, Marco Maggi. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, mentre è gratuito per ragazzi di età inferiore ai 13 anni. La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla email merate.musica@gmail.com

L’ Orchestra Agnesi (MaTA) è un’orchestra sinfonica amatoriale nata nei primi mesi del 2015 ed è uno dei progetti più belli e riusciti della Scuola di Musica “San Francesco”; oggi conta tra le proprie fila circa 60 musicisti amatori di tutte le età, provenienti da esperienze musicali diverse. La MaTA realizza ogni anno numerosi appuntamenti, tra i quali certamente spicca per qualità e originalità il Festival Agnesi, che per consuetudine si colloca nella finestra di fine estate e che nel 2026 giungerà alla XII edizione.

Il concerto di Domenica 4 Gennaio proporrà l’ascolto di alcuni brani molto noti, alcuni ispirati alla festività del Natale, con qualche incursione “moderna”, tra i quali vale la pena menzionare: