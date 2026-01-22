RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Concerto “Per non dimenticare”

Sabato 24 Gennaio la Sala Civica Sandro Pertini di Osnago ospiterà Per non dimenticare, un concerto del Coro Green Gospel diretto dal Maestro Giuseppe Caccialanza. Lo spettacolo, che si tiene in occasione della giornata della memoria, è in programma per le 21.00 ed è a ingresso gratuito.

L’evento offre un momento di musica, riflessione e impegno civile per ricordare tutte le vittime delle persecuzioni e ribadire, attraverso il linguaggio universale del gospel, un messaggio di pace, rispetto e solidarietà, in un mondo dove ancora perseverano le ingiustizie e si ripetono gli errori ed orrori del passato.

Mescolando brani gospel e spirituals, la tradizione afroamericana nata dalla sofferenza degli schiavi, con temi e musiche ebraiche in ricordo della Shoah, l’invito è di aprire il cuore alla speranza, per combattere in ogni tempo e in ogni luogo lo sconforto, la disperazione, le ingiustizie.

