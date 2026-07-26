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Concerto “Redemption Songs”

Mercoledì 28 luglio, alle 21.30, si terrà a Osnago, presso la Chiesa di Santo Stefano, Redemption Songs, un dialogo intimo tra voce e organo a cura di Serra Douik (voce e oud) e Roberto Olzer (organo).

Il concetto di “canzone di redenzione” (Redemption Song) estende le sue radici ben oltre il capolavoro spirituale e folk-reggae di Bob Marley. Nella storia della musica, il tema della redenzione – intesa come liberazione dal dolore, riscatto sociale, salvezza spirituale o rinascita dopo il peccato – attraversa sia il mondo del pop/rock moderno sia la musica sacra “classica” e “contemporanea” 

Con il suo oud, principe della musica araba e del maghreb tunisino Sarra Douik e l’organo di Roberto Olzer si avventurano in una esplorazione di musica e testi che in diverse culture ci portano a considerare la voce degli ultimi degli ultimi: dalla celebre Redemption Song di Bob Marley, al Jesus Blood never failed me yet di Gavin Bryars ai negro spirituals della tradizione afro-americana, passando dal corale “Jesu, der du meine Seele” dalla cantata BWV 105 fino alle lamentazioni tipiche delle culture del Mediterraneo. 

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