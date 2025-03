Concerto Telethon “Sta tornando la primavera”

Sabato 29 marzo alle ore 21.00 a Garlate presso la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano si terrà il Concerto corale di Telethon “Sta tornando la primavera”. La proposta è patrocinata dal Comune di Garlate da sempre attenti alle tematiche sociali e determinante anche l’apporto della parrocchia nella figura di Don Matteo. La serata è a ingresso libero.

Il concerto propone ben 3 cori diversi fra di loro e che possono integrarsi formando dei momenti di canto eccezionali: Protagonisti saranno infatti il Coro Valsassina, una compagina interamente maschile da 56 anni presente sulle scene e da anni considerato uno dei cori più importanti e titolati della nostra regione; il Coro Futura, una compagina lecchese interamente femminile nata da 3 anni ma già capace di ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel panorama dei cori locali; infine il Coro Voci nel tempo, una compagina mista di Cortenova. Il coro, grazie all’unione della presenza di voci maschili e femminili riesce sempre a stupire proponendo un repertorio davvero ampio.

Direttore unico per tutte queste realtà canore è: Maria Grazia Riva. Un curriculum il suo davvero importante e impossibile da citare se non scrivendo diverse pagine. Un collante per gli oltre 80 coristi che sabato 29 marzo canteranno. A presentare la serata sarà Susanna Valle.

La musica, la coralità, come ogni altro linguaggio del cuore, non osserva nessuna regola, se non quella di seguire il battito delle proprie emozioni. Vi Aspettiamo e fatevi emozionare anche voi.