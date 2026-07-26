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Concerto “Trialogo”

Giovedì 30 luglio, alle 21.30, la Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Lecco ospiterà, in collaborazione con il Fuori Lecco Jazz Festival, Trialogo, un concerto dialettico tra l’oud arabo e il clarinetto ebraico. L’evento, gratuito, vedrà la partecipazione di Gabriele Coen (clarinetto e sax soprano), Ziad Trabelsi (oud e voce) e Roberto Olzer (organo).

Esponenti di punta rispettivamente della cultura musicale ebraica e araba nel nostro paese, Gabriele Coen e Ziad Trabelsi intessono un fitto dialogo musicale che rivela le comuni radici di questi due popoli del Mediterraneo, attingendo alla musica tradizionale ma anche proponendo proprie composizioni originali che guardano al mondo della moderna improvvisazione jazzistica, alla world music, al blues e al rock. 

Al dialogo tra questi due mondi l’organo di Roberto Olzer si pone come ponte di comunicazione e spunto per nuove occasioni di incontro.

Ziad Trabelsi è un musicista e compositore nato a Tunisi nel 1976, figura storica dell’Orchestra di Piazza Vittorio e fondatore del progetto Carthage Mosaik. Attivo in numerose collaborazioni nazionali e internazionali, è docente e promotore di iniziative culturali e didattiche dedicate alla tradizione araba e alla contaminazione musicale. Gabriele Coen, sassofonista, clarinettista e compositore, noto per l’incontro tra jazz e musica etnica, è fondatore dei KlezRoym e autore di numerose produzioni discografiche e colonne sonore, con una lunga attività di ricerca sui repertori ebraici e mediterranei.

 

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