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Concerto “Welcome Back” del Fabrizio Bosso Spiritual Trio

Il 9° appuntamento del Varenna Festival – il concerto Welcome Back del Fabrizio Bosso Spiritual Trio – si terrà Domenica 26 Luglio, alle 21.15, in Piazza San Giorgio. L’ingresso è libero e in caso di maltempo verrà spostato presso la sala polifunzionale di Via Roma.

In questa nuova proposta musicale il trio continua la sua rilettura della musica legata alla tradizione variante Gospel e Spiritual, con un repertorio più eterogeneo e un sound coinvolgente che lo contraddistingue da oltre un decennio.

Nato nel 2011, Lo Spiritual Trio si trova ormai a proprio agio nel padroneggiare il linguaggio della musica nera, rileggendo e rievocando il sound e le cadenze spiritual anche in composizioni non appartenenti alla tradizione popolare afroamericana. Infatti, oltre ad alcune composizioni originali di Fabrizio Bosso e Alberto Marsico e una selezione di brani tradizionali, il repertorio del concerto contiene anche pezzi come You are so Beautiful di Billy Preston, reso famoso da Joe Cocker, e Theme from Taxi Driver di Bernard Hermann, tratto dal film cult di Martin Scorsese.

In Welcome Back emerge il perfetto equilibrio raggiunto dal trio, frutto del collaudato interplay tra i musicisti, affinato nei numerosi concerti che nel corso degli anni hanno contribuito in maniera determinante alla sua evoluzione. Il contatto diretto col pubblico rappresenta l’elemento che eleva e completa la dimensione “spiritual” del gruppo, creando una profonda empatia fin dal primo ascolto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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