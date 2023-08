concorso Canta Battisti

Organizzato da LTM lecchese turismo manifestazioni, con il contributo dei comuni di Mandello, Lecco e Molteno e con il contributo Arti dal vivo della Fondazione Comunitaria del lecchese, il concorso si dividerà in due puntate da cui usciranno i finalisti che si scontreranno nella finale che si terrà il 9 settembre, caso vuole proprio il giorno della scomparsa di Battisti, nella “sua” Molteno. La prima semifinale si terrà a Mandello in piazza Leonardo da Vinci il 22 luglio e vedrà come ospite e giurato un cantante che molto può dire su Lucio Battisti perché con lui collaborò fin dagli esordi: Dario Baldan Bembo.