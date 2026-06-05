La pittura ha sempre cercato di fermare il tempo, di catturare la luce su una tela, di restituire anima a un paesaggio. Poi è arrivata la fotografia — e invece di sostituire il pittore, ne ha raccolto l’eredità. Stesso sguardo, stesso desiderio: rendere visibile ciò che agli occhi distratti sfugge.

È da questo connubio antico tra le due arti che nasce il concorso fotoartistico Inquadro il territorio, voluto e organizzato da FotoLibera A.P.S., con il contributo e il patrocinio della Città di Merate.

L’inaugurazione della mostra, che si troverà in Villa Confalonieri a Merate, è prevista per Sabato 6 Giugno alle 16.00, mentre la premiazione è per Domenica 14 Giugno, sempre alle 16.00. La mostra chiuderà lo stesso giorno alle 18.00.