concorso fotoartistico “Inquadro il territorio”
La pittura ha sempre cercato di fermare il tempo, di catturare la luce su una tela, di restituire anima a un paesaggio. Poi è arrivata la fotografia — e invece di sostituire il pittore, ne ha raccolto l’eredità. Stesso sguardo, stesso desiderio: rendere visibile ciò che agli occhi distratti sfugge.
È da questo connubio antico tra le due arti che nasce il concorso fotoartistico Inquadro il territorio, voluto e organizzato da FotoLibera A.P.S., con il contributo e il patrocinio della Città di Merate.
L’inaugurazione della mostra, che si troverà in Villa Confalonieri a Merate, è prevista per Sabato 6 Giugno alle 16.00, mentre la premiazione è per Domenica 14 Giugno, sempre alle 16.00. La mostra chiuderà lo stesso giorno alle 18.00.
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