RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
sabato, Giugno 6, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

concorso fotoartistico “Inquadro il territorio”

La pittura ha sempre cercato di fermare il tempo, di catturare la luce su una tela, di restituire anima a un paesaggio. Poi è arrivata la fotografia — e invece di sostituire il pittore, ne ha raccolto l’eredità. Stesso sguardo, stesso desiderio: rendere visibile ciò che agli occhi distratti sfugge.

È da questo connubio antico tra le due arti che nasce il concorso fotoartistico Inquadro il territorio, voluto e organizzato da FotoLibera A.P.S., con il contributo e il patrocinio della Città di Merate.

L’inaugurazione della mostra, che si troverà in Villa Confalonieri a Merate, è prevista per Sabato 6 Giugno alle 16.00, mentre la premiazione è per Domenica 14 Giugno, sempre alle 16.00. La mostra chiuderà lo stesso giorno alle 18.00.

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
6 Giugno 2026
temperature icon 17°C
pioggia leggera
82 %
1015 mb
11 mph
Raffica di Vento: 18 mph
Nuvole: 47%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:33
Tramonto: 20:08
Previsioni orarie
01:00
temperature icon
17°/17°°C 0.87 mm 87% 3 mph 82% 1015 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
17°/17°°C 0.72 mm 72% 1 mph 85% 1015 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
20°/21°°C 0.82 mm 82% 1 mph 91% 1016 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
22°/22°°C 1 mm 100% 2 mph 91% 1018 mb 0 mm/h
13:00
temperature icon
26°/26°°C 0.97 mm 97% 4 mph 62% 1017 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -