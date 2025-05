Concorso musicale “Bellano Paese degli Artisti”

Il Comune di Bellano e la Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo Musicale “Mons. L. Vitali” di Bellano, indicono ed organizzano una nuova edizione del Concorso Musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti”. Il Concorso è diviso in due sezioni, ognuna delle quali si suddividerà in categorie per meglio diversificare e valorizzare i partecipanti.

Sezione 1: Ensemble vocali/strumentali di scuole primarie, secondarie, a percorso ordinario o musicale, di bande o associazioni musicali. Questa sezione è pensata per coinvolgere tutti coloro i quali svolgono un’attività musicale all’interno delle ore curricolari di educazione musicale, per tutti gli ensemble costituiti da qualsiasi formazione di scuole primarie o secondarie, con una suddivisione tra scuola secondaria a percorso Ordinario o Musicale.

Possono partecipare al Concorso:

Categoria A Ensemble vocale o strumentale (scuola primaria)

Categoria B Ensemble vocale o strumentale (scuola secondaria NON a percorso musicale)

Categoria C Ensemble vocale o strumentale (scuola secondaria a percorso musicale)

Categoria D Ensemble vocale o strumentale (non provenienti da scuole primarie o secondarie)

Il costo è di 30 euro e il tempo massimo di esecuzione per tutte le categorie è di 10 minuti

Il versamento verrà effettuato per tramite dell’insegnante responsabile o del direttore del gruppo che verserà in unica soluzione, compilando l’apposito modulo d’iscrizione al concorso.

SEZIONE 2: Solisti (qualsiasi strumento), Duo o Trio. Questa sezione si articola a sua volta in tre categorie: solisti, duo o trio. I Solisti vengono distinti in tre categorie a seconda dell’età. La prima categoria si estende fino alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, la seconda comprende le classi seconda e terza, mentre la terza categoria (C), comprende qualsiasi solista iscritto alla scuola secondaria di secondo grado ma che non abbia superato i 18 anni di età (farà fede età anagrafica alla data del 20 maggio 2025). Sulla categoria Duo e Trio, non ci sono limitazioni di età o di composizione mista.

Possono partecipare al Concorso:

Categoria A Solisti fino alla classe prima della scuola secondaria di primo grado

Categoria B Solisti iscritti alla seconda o terza classe della scuola secondaria di primo grado

Categoria C Solisti, a partire dalla classe prima della scuola secondaria di secondo grado.

Categoria D Duo o Trio (anche di classi miste, anche pianoforte a 4 mani)

I solisti possono essere accompagnati da un docente, da un compagno o da un musicista esterno ma la Commissione valuterà solo il solista.

Il costo per le categorie A e B è di 10 euro e il tempo massimo di esecuzione per entrambe le categorie è di 5 minuti

Il costo per le categorie C e D è di 15 euro e il tempo massimo di esecuzione per entrambe le categorie è di 8 minuti

Le iscrizioni devono essere inviate alla seguente mail: bellanoconcorsomusicale@gmail.com e si chiuderanno alle ore 12:00 di lunedì 05 maggio 2025 (farà fede data e ora di ricezione della mail). A questo link è allegato il bando di concorso.