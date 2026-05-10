Martedì 12 e Mercoledì 13 maggio, presso il Palasole di Bellano, si svolge la 9° edizione del concorso musicale internazionale Bellano Paese degli Artisti.

Il Concorso è diviso in due sezioni, ognuna delle quali si suddividerà in categorie per meglio diversificare e valorizzare i partecipanti. Gli strumenti messi a disposizione saranno: 1 pianoforte mezza coda Yamaha C3 o simile, n.1 pianoforte digitale 88 tasti pesati, Batteria, Vibrafono, Marimba, impianto con mixer, 2 casse, 1 microfono voce, 2 microfoni panoramici, amplificatore per chitarra e Basso.

Sezione 1: Ensemble vocali/strumentali di scuole primarie, secondarie, a percorso ordinario o musicale, di bande o associazioni musicali. Questa sezione è pensata per coinvolgere tutti coloro i quali svolgono un’attività musicale all’interno delle ore curricolari di educazione musicale, per tutti gli ensemble costituiti da qualsiasi formazione di scuole primarie o secondarie, con una suddivisione tra scuola secondaria a percorso Ordinario o Musicale.

La “categoria D“ dà inoltre la possibilità di iscrizione a chiunque frequenti corsi musicali, anche privati.

Possono partecipare al Concorso:

Cat. A Ensemble vocale o strumentale (scuola primaria)

Cat. B Ensemble vocale o strumentale (scuola secondaria NON a percorso musicale)

Cat. C Ensemble vocale o strumentale (scuola secondaria a percorso musicale)

Cat. D Ensemble vocale o strumentale (non provenienti da scuole primarie o secondarie)

Costi per categoria A-B-C-D: 30 euro – Tempo massimo di esecuzione per tutte le categorie: 10 minuti

Il versamento verrà effettuato per tramite dell’insegnante responsabile o del direttore del gruppo che verserà in unica soluzione, compilando l’apposito modulo d’iscrizione al concorso.

SEZIONE 2: Solisti (qualsiasi strumento), Duo o Trio. Questa sezione si articola a sua volta in tre categorie: solisti, duo o trio. I Solisti vengono distinti in tre categorie a seconda dell’età. La prima categoria si estende fino alla classe quinta della scuola primaria, la seconda comprende le classi seconda e terza, mentre la terza categoria (C), comprende qualsiasi solista con età superiore ai 14 anni ed entro i 18 anni (farà fede età anagrafica alla data 12 maggio 2026). Sulla categoria Duo e Trio, non ci sono limitazioni di età o di composizione mista.

Possono partecipare al Concorso:

Cat. A Solisti fino alla classe quinta della scuola primaria

Cat. B Solisti iscritti alla prima, seconda, terza classe della scuola secondaria di I grado

Cat. C Solisti scuole superiori fino ad anni 18

Cat. D Duo o Trio (anche di classi miste, anche pianoforte a 4 mani)

I solisti possono essere accompagnati da un docente, da un compagno o da un musicista esterno. La commissione valuterà solamente il solista.

Costi per categoria A e B: 15 euro – Tempo massimo di esecuzione per entrambe le categorie: 5 minuti

Costi per categoria C e D: 20 euro – Tempo massimo di esecuzione per entrambe le categorie: 8 minuti

Le iscrizioni devono essere inviate alla seguente mail: bellanoconcorsomusicale@gmail.com e si chiuderanno alle 24.00 di giovedì 16 aprile 2026 (farà fede data e ora di ricezione della mail). La Direzione Artistica si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora le iscrizioni superino i posti per le esibizioni. La eventuale chiusura anticipata verrà comunicata sul sito del comune di Bellano. Prima di iscrivere un gruppo è opportuno verificare che non sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Bando completo e modulo di iscrizione a questo link.

L’iscrizione deve contenere in un’unica mail:

1) Modulo di iscrizione (si trova in fondo al regolamento del concorso) secondo il modello disponibile sui siti web:

Comune di Bellano: www.comune.bellano.lc.it

I.C.S. Mons. L. Vitali di Bellano: www.icsbellano.gov.it

2) Per la Sezione 2:

copia del documento d’identità.

3) Per sezione 1:

1 copia firmata dal direttore degli ensemble o del coro.

4) Ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione non rimborsabile, regolata:

a mezzo bonifico bancario intestato a COMUNE DI BELLANO- FILIALE DI DERVIO – SPORTELLO DI BELLANO – IBAN IT67 D 05696 51230 000008000X35

Causale: “IX Edizione Concorso musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti”

Nome e cognome del partecipante, o del rappresentante del gruppo, sezione e categoria.