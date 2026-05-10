Concorso Musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti”
Martedì 12 e Mercoledì 13 maggio, presso il Palasole di Bellano, si svolge la 9° edizione del concorso musicale internazionale Bellano Paese degli Artisti.
Il Concorso è diviso in due sezioni, ognuna delle quali si suddividerà in categorie per meglio diversificare e valorizzare i partecipanti. Gli strumenti messi a disposizione saranno: 1 pianoforte mezza coda Yamaha C3 o simile, n.1 pianoforte digitale 88 tasti pesati, Batteria, Vibrafono, Marimba, impianto con mixer, 2 casse, 1 microfono voce, 2 microfoni panoramici, amplificatore per chitarra e Basso.
- Sezione 1: Ensemble vocali/strumentali di scuole primarie, secondarie, a percorso ordinario o musicale, di bande o associazioni musicali. Questa sezione è pensata per coinvolgere tutti coloro i quali svolgono un’attività musicale all’interno delle ore curricolari di educazione musicale, per tutti gli ensemble costituiti da qualsiasi formazione di scuole primarie o secondarie, con una suddivisione tra scuola secondaria a percorso Ordinario o Musicale.
La “categoria D“ dà inoltre la possibilità di iscrizione a chiunque frequenti corsi musicali, anche privati.
Possono partecipare al Concorso:
Cat. A Ensemble vocale o strumentale (scuola primaria)
Cat. B Ensemble vocale o strumentale (scuola secondaria NON a percorso musicale)
Cat. C Ensemble vocale o strumentale (scuola secondaria a percorso musicale)
Cat. D Ensemble vocale o strumentale (non provenienti da scuole primarie o secondarie)
- Costi per categoria A-B-C-D: 30 euro – Tempo massimo di esecuzione per tutte le categorie: 10 minuti
Il versamento verrà effettuato per tramite dell’insegnante responsabile o del direttore del gruppo che verserà in unica soluzione, compilando l’apposito modulo d’iscrizione al concorso.
- SEZIONE 2: Solisti (qualsiasi strumento), Duo o Trio. Questa sezione si articola a sua volta in tre categorie: solisti, duo o trio. I Solisti vengono distinti in tre categorie a seconda dell’età. La prima categoria si estende fino alla classe quinta della scuola primaria, la seconda comprende le classi seconda e terza, mentre la terza categoria (C), comprende qualsiasi solista con età superiore ai 14 anni ed entro i 18 anni (farà fede età anagrafica alla data 12 maggio 2026). Sulla categoria Duo e Trio, non ci sono limitazioni di età o di composizione mista.
Possono partecipare al Concorso:
Cat. A Solisti fino alla classe quinta della scuola primaria
Cat. B Solisti iscritti alla prima, seconda, terza classe della scuola secondaria di I grado
Cat. C Solisti scuole superiori fino ad anni 18
Cat. D Duo o Trio (anche di classi miste, anche pianoforte a 4 mani)
I solisti possono essere accompagnati da un docente, da un compagno o da un musicista esterno. La commissione valuterà solamente il solista.
- Costi per categoria A e B: 15 euro – Tempo massimo di esecuzione per entrambe le categorie: 5 minuti
- Costi per categoria C e D: 20 euro – Tempo massimo di esecuzione per entrambe le categorie: 8 minuti
Le iscrizioni devono essere inviate alla seguente mail: bellanoconcorsomusicale@gmail.com e si chiuderanno alle 24.00 di giovedì 16 aprile 2026 (farà fede data e ora di ricezione della mail). La Direzione Artistica si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora le iscrizioni superino i posti per le esibizioni. La eventuale chiusura anticipata verrà comunicata sul sito del comune di Bellano. Prima di iscrivere un gruppo è opportuno verificare che non sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni.
Bando completo e modulo di iscrizione a questo link.
L’iscrizione deve contenere in un’unica mail:
1) Modulo di iscrizione (si trova in fondo al regolamento del concorso) secondo il modello disponibile sui siti web:
Comune di Bellano: www.comune.bellano.lc.it
I.C.S. Mons. L. Vitali di Bellano: www.icsbellano.gov.it
2) Per la Sezione 2:
copia del documento d’identità.
3) Per sezione 1:
1 copia firmata dal direttore degli ensemble o del coro.
4) Ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione non rimborsabile, regolata:
a mezzo bonifico bancario intestato a COMUNE DI BELLANO- FILIALE DI DERVIO – SPORTELLO DI BELLANO – IBAN IT67 D 05696 51230 000008000X35
Causale: “IX Edizione Concorso musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti”
Nome e cognome del partecipante, o del rappresentante del gruppo, sezione e categoria.