lunedì, Novembre 17, 2025
Conferenza “Così parliamo di donne”

Il gruppo Ora Basta di Merate, da anni impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne e nella promozione di una cultura libera da stereotipi di genere, annuncia il calendario dei prossimi eventi aperti alla cittadinanza, organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Martedì 18 novembre, alle 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Robbiate
si terrà la Conferenza Così parliamo di donne a cura di GI.U.LI.A Giornaliste

Questo appuntamento vede protagonista GI.U.LI.A (GIornaliste Unite LIbere Autonome), associazione nazionale che riunisce giornaliste professioniste e pubbliciste impegnate nella tutela dei diritti, della parità e di un’informazione libera da stereotipi.
L’associazione lavora su due fronti: promuovere sui media un linguaggio rispettoso e inclusivo, capace di rappresentare correttamente le donne e garantire pari opportunità alle giornaliste nei luoghi di lavoro, combattendo discriminazioni e “tetti di cristallo”.

La conferenza offrirà spunti di riflessione sul modo in cui la comunicazione racconta le donne e i fenomeni di violenza, e sul ruolo cruciale dei media nella costruzione di una società più equa.

