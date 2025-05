La sezione di Galbiate dell’A.N.P.I organizza per Sabato 10 Maggio alle 15.30, presso l’Auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate, un incontro per discutere del Riarmo Europeo. Il titolo della conferenza, che verrà presieduta dal professor Roberto Romano dell’associazione “Sbilanciamoci“, è “Il riarmo è una via per uscire dalla crisi?“.