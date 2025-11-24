Conferenza “Dentro l’intelligenza artificiale”

Dentro l’intelligenza artificiale è il titolo dell’ incontro dell’associazione culturale La Fucina in programma per Venerdì 28 Novembre alle 21.00 presso la Sala conferenze della Banca della Valsassina a Cremeno. Il relatore sarà Alessandro Ratti, che aiuterà a provare a capire, usare e non temere l’innovazione che negli ultimi anni sembra aver accelerato il progresso e avvicinato il futuro, aprendo a nuove frontiere ma allo stesso tempo facendo sorgere dubbi e diffidenze.