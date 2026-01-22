RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Conferenza “Il mio spazio” di Amalia Ercoli Finzi

Giovedì 29 Gennaio alle 20.30 l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” di Merate ospiterà la conferenza Il mio spazio con la Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
