Conferenza: “La scienza delle donne: dal topo parlante al mostro di Frankenstein”

Giovedì 4 Dicembre, alle 20.30, si terrà al Liceo Grassi di Lecco, una conferenza dal titolo La scienza delle donne: dal topo parlante al mostro di Frankenstein, con relatrice la Prof. Francesca Guidotti dell’Università di Bergamo.

Il canone del Romanticismo inglese, così come è stato tramandato nei secoli, è dominato da grandi individualità maschili. L’unica eccezione sembra essere rappresentata da Mary Shelley, autrice dell’immortale “Frankenstein”, un romanzo che ancora oggi ci interroga sui rischi e sulle potenzialità della ricerca scientifica. Ma si tratta davvero di un unicum? Ed è un caso che sia stato scritto da una donna? Nel contesto dell’età georgiana la scienza, letta in chiave femminile, assumeva nuovi connotati.

La Prof. Francesca Guidotti è Professoressa Associata di Letteratura inglese presso l’Univ. degli Studi di Bergamo, Francesca Guidotti (PhD in Teoria e analisi del testo) ha svolta attività di ricerca sui seguenti temi: la fantascienza inglese e americana, l’immaginario post-apocalittico, il romanzo inglese settecentesco e ottocentesco, la poesia romantica, le rivisitazioni e disseminazioni transmediali dei classici e delle icone culturali (Shakespeare, Jane Austen, Tolkien, “Frankenstein”), la teoria e la pratica della traduzione e sulla didattica della letteratura. E’ stata studentessa del liceo ‘Grassi’ di Lecco.”

L’associazione Culturale Radice è un’associazione di ex studenti e professori del Liceo Grassi, con l’obiettivo di promuovere l’idea di life-long-learning sul territorio Lecchese. La serata sarà aperta ai soci (iscrizione possibile anche in loco, 5 euro per gli under 30 e 10 euro per gli over 30) e gratuitamente a tutti gli studenti del territorio.