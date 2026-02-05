Conferenze del Venerdì Sera al Planetario Civico di Lecco

Prosegue la programmazione 2026 del planetario civico di Lecco con eventi dedicati alla scoperta del cosmo tra conferenze scientifiche, serate sotto la cupola, attività per bambini e osservazioni astronomiche.

Tornano, come di consueto, le conferenze del venerdì sera alle 21.00 a partire dal 6 febbraio con Vibrazioni e respiri del cosmo, evento speciale curato da Sara Ravagnan e Cecilia Corti che unisce astronomia e musica, con una suggestiva atmosfera creata dalle campane tibetane.

Si continua venerdì 13 febbraio con Dal Big Bang alle prime stelle. L’età oscura dell’Universo, conferenza di Stefano Covino, astronomo dell’osservatorio Inaf di Brera-Merate, dedicata a uno dei periodi più affascinanti della storia cosmica.

Il ciclo prosegue il 20 febbraio con Galileo Galilei, arbitro dei due mondi, incontro condotto da Davide Dal Prato, direttore del parco astronomico Torre del Sole di Brembate, che ripercorrerà l’eredità scientifica di Galileo.

Chiude il mese, venerdì 27 febbraio, l’incontro News dalla Galassia, con Sabrina De Grandi, astrofisica dell’osservatorio astronomico Inaf di Brera-Merate, che presenterà le più recenti scoperte sulla struttura e sull’evoluzione della Via Lattea.