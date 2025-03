Conferenze sulla Genitorialità a Merate

La cooperativa sociale onlus Specchio Magico e l’associazione DietroLaLavagna propongono per l’anno 2025 un ciclo di due conferenze aperto a tutta la cittadinanza sui temi della genitorialità nell’ambito del progetto RISE (RetI Senza Età) che ha come ente capofila l’Azienda Speciale Retesalute – Ambito di Merate. Si vuole, con questo progetto, investire a sostegno delle famiglie con progetti e interventi specifici, anche in un’ottica preventiva, nonché potenziare la rete dei servizi. Le due conferenze vogliono sensibilizzare la cittadinanza sul grande tema della genitorialità: entrambe le serate saranno gestite con una modalità interattiva e partecipativa finalizzata all’emersione di problematiche ma anche di scambio di esperienze positive.

La prima conferenza sarà il 28 Marzo alle 20:45 presso l’auditorium comunale di Merate con titolo “Per essere buoni genitori – Gli errori, il carattere dei figli, il senso di colpa”. Relatore: dott. Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta, autore di diversi volumi sulla genitorialità.