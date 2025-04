L’Amministrazione Comunale di Valmadrera propone il quattordicesimo incontro dell’edizione 2024-2025 di “UNI3” Università della Terza Età, “Conosciamola da vicino- La nostra città gemella, Weißenhorn e dintorni”, con relatori la Prof.ssa Fiorenza Pelucchi, consigliere comunale di Valmadrera con delega al Comitato Gemellaggi, e Giuseppe Castelnuovo, promotore del Comitato Gemellaggi

L’incontro si terrà mercoledì 23 aprile alle ore 15:00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. L’ingresso è libero.

I Relatori parleranno della loro comune passione per l’Europa. Castelnuovo, come presidente per 25 anni del Comitato Gemellaggi di Valmadrera, racconterà la storia dei gemellaggi della città, evidenziando l’importanza di partire da una piccola realtà per aprirci oltre i confini del nostro paese.

Seguiranno la presentazione del gemellaggio con Weissenhorn e le curiosità sulla città gemella, oltre ad altre informazioni sulle città che si visiteranno.

In conclusione saranno date notizie pratiche sul percorso del viaggio. L’incontro sarà infatti seguito da una gita a Weißenhorn e Ulm, dal 2 al 4 maggio, accompagnati dai relatori e dall’Assessore Rita Bosisio.

Fiorenza Pelucchi Laureata in Lingue e Letterature Straniere; è stata docente di ruolo di lingua inglese per 30 anni alla Scuola Media Statale L.B.Vassena di Valmadrera oltre ad avere svolto varie esperienze nell’ambito dei soggiorni studio all’estero. È l’attuale presidente del Comitato Gemellaggi di Valmadrera.

Giuseppe Beppe Castelnuovo Informatico di professione ma con la passione degli scambi internazionali. È stato assessore alla cultura per due mandati ed è l’ideatore dei gemellaggi a Valmadrera. Europeista convinto, si definisce cittadino del mondo.