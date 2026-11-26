Sarà inaugurata Sabato 28 Novembre, presso lo Spazio espositivo “Elena Gandolfi” all’ex Convento di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, la mostra Controluce: tanti cari saluti – Novecento per immagini: dagli anni Trenta agli anni Sessanta. L’epsosizione, visitabile fino a Venerdì 15 Gennaio, presenta fotografie provenienti dall’Archivio Marenzi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente martedì dalle 10:00 alle 12:00; venerdì dalle 15:00 alle 17:00; sabato, domenica e festivi (escluso Natale) dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00