In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Banca della Valsassina organizza il convegno Generi di successo, un’iniziativa volta a riflettere sul ruolo femminile nella società e nel mondo del lavoro, evidenziando l’importanza della parità di genere. L’appuntamento è per Martedì 25 Novembre, a partire dalle 16.00, nella Casa dell’Economia a Lecco.

L’evento offrirà un’occasione unica per approfondire le tematiche legate al contrasto al gender gap, alla certificazione della parità di genere nelle aziende e alla comprensione del quadro generale di quanto la parità tra uomini e donne sia ancora lontana dall’essere pienamente realizzata. Verrà inoltre discusso il tema delle quote rosa, strumenti ancora necessari – seppur discutibili – per garantire la rappresentanza femminile in contesti tradizionalmente dominati dagli uomini.

Le relatrici, provenienti da ambiti professionali, finanziari, produttivi e della comunicazione, avranno l’opportunità di condividere la loro esperienza diretta, mettendo in luce come il successo possa essere visto come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità, piuttosto che come un punto di arrivo statico.