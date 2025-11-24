RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
3.7 C
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 24, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Convegno “Generi di Successo”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Banca della Valsassina organizza il convegno Generi di successo, un’iniziativa volta a riflettere sul ruolo femminile nella società e nel mondo del lavoro, evidenziando l’importanza della parità di genere. L’appuntamento è per Martedì 25 Novembre, a partire dalle 16.00, nella Casa dell’Economia a Lecco.

L’evento offrirà un’occasione unica per approfondire le tematiche legate al contrasto al gender gap, alla certificazione della parità di genere nelle aziende e alla comprensione del quadro generale di quanto la parità tra uomini e donne sia ancora lontana dall’essere pienamente realizzata. Verrà inoltre discusso il tema delle quote rosa, strumenti ancora necessari – seppur discutibili – per garantire la rappresentanza femminile in contesti tradizionalmente dominati dagli uomini.

Le relatrici, provenienti da ambiti professionali, finanziari, produttivi e della comunicazione, avranno l’opportunità di condividere la loro esperienza diretta, mettendo in luce come il successo possa essere visto come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità, piuttosto che come un punto di arrivo statico.

 

 

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -