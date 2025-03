È in programma sabato 15 marzo alle 9.45 all’Auditorium Casa dell’Economia a Lecco il convegno “RSA, dove le generazioni si incontrano. La cura dell’età anziana come opportunità di crescita per tutti”.

Il convegno si propone come un momento di approfondimento e riflessione nell’ambito del progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano”, sostenuto da Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondazione Fratelli Frassoni, a cui aderiscono ben sette diverse residenze per anziani del territorio della provincia di Lecco. Il progetto si propone di coinvolgere la comunità intera sul tema della cura dell’anzianità e della relazione intergenerazionale come motore di crescita di tutti.

Condotto e moderato da Virginio Brivio (Presidente Provinciale UNEBA Lecco), il convegno vedrà, dopo l’intervento di presentazione ”Il progetto “RSA, dove le generazioni si incontrano” a cura di Betty Lazzarotto (PhD pedagogista, coordinatrice del progetto), le relazioni di due autorevoli esperte del tema: Laura Formenti (PhD, professoressa di Pedagogia generale e sociale al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione presso l’Università di Milano Bicocca) che terrà una relazione su “Re-immaginare la vecchiaia” e Luigina Mortari (PhD, professoressa di Epistemologia dell’Indagine Qualitativa all’Università di Verona) che interverrà su “La pratica dell’aver cura. Prendersi a cuore la vita”.