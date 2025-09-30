Coro Alpino Lecchese – Concerto in omaggio al Maestro Francesco Sacchi

Nel nono anno della scomparsa del maestro Francesco Sacchi, il Coro Alpino Lecchese organizza la 6° rassegna La Valle per Sabato 4 Ottobre alle 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Olate a Lecco.

La rassegna si pone il chiaro intento di promulgare il canto popolare e tradizionale cosi’ ricco di valori e aspetti culturali, canto al quale il maestro Sacchi ha dedicato tutto il suo lavoro e la sua vita.

In questa ottica, in ogni edizione, il Coro alpino Lecchese ha invitato per il concerto prestigiosi cori che condividono l’amore e lo studio del bel canto. Quest’anno si esibirà il Coro Città di Carignano che presenterà un repertorio di canti popolari piemontesi: un quadro canoro che rappresenterà il territorio piemontese. Verranno presentati brani che descrivono il territorio lecchese: non macherà naturalmente il nuovo brano “eterno Resegun” di Benaglia, eseguito, grazie alla volontà del maestro Francesco Bussani, in occasione dei 100 anni della posa della croce del Resegone.