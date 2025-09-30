RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
16.7 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 30, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR
coro alpino lecchese

Coro Alpino Lecchese – Concerto in omaggio al Maestro Francesco Sacchi

Nel nono anno della scomparsa del maestro Francesco Sacchi, il Coro Alpino Lecchese organizza la 6° rassegna La Valle per Sabato 4 Ottobre alle 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Olate a Lecco.
La rassegna si pone  il chiaro intento di promulgare il canto popolare e tradizionale cosi’ ricco di valori e aspetti culturali, canto al quale il maestro Sacchi ha dedicato tutto il suo lavoro e la sua vita.
In questa ottica, in ogni edizione, il Coro alpino Lecchese ha invitato per il concerto prestigiosi cori che condividono l’amore e lo studio del bel canto. Quest’anno si esibirà il Coro Città di Carignano che presenterà un repertorio di canti popolari piemontesi: un quadro canoro che rappresenterà il territorio piemontese. Verranno presentati brani che descrivono il territorio lecchese: non macherà naturalmente il nuovo brano “eterno Resegun” di Benaglia, eseguito, grazie alla volontà del maestro Francesco Bussani, in occasione dei 100 anni della posa della croce del Resegone.
Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
17°
Prevalentemente nuvoloso
07:1819:06 CEST
Temperatura percepita: 17°C
Vento: 3km/h ENE
Umidità: 84%
Pressione: 1020.32mbar
Raggi UV: 0
23h0h1h
16°C
15°C
14°C
MerGioVen
16/9°C
17/8°C
17/10°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -