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lunedì, Ottobre 5, 2026
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corso di acquerello per adulti

Il Museo Contadino di Colico organizza un corso di acquerello per adulti dal 6 al 13 Ottobre e dal 20 al 27 Ottobre, sempre dalle 20.00 alle 22.00. Per informazioni e prenotazioni chiamare Noemi Valsecchi al 3402978301.

 

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30 Mag 2026 - 01 Nov 2026

Mostra “Vette incantate “

Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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5 Ottobre 2026
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Visibilità: 10 km
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Previsioni orarie
13:00
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22°/24°°C 0.44 mm 44% 4 mph 66% 1024 mb 0 mm/h
16:00
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22°/24°°C 0.2 mm 20% 1 mph 63% 1024 mb 0 mm/h
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19°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 79% 1024 mb 0 mm/h
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18°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 81% 1024 mb 0 mm/h
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17°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 89% 1023 mb 0 mm/h
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