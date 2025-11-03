RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Corso di “Yoga della risata”

A partire da domenica 9 novembre alle 10.30, la Biblioteca di Barzanò ospita un corso di Yoga della Risata: una serie di incontri a partecipazione libera tenuti dalla trainer Ornella Marcante. La durata è di un’ora circa, e per partecipare non sono necessarie particolari abilità.

I posti disponibili sono 20 per ogni lezione, ed è consigliata la prenotazione mandando una mail all’indirizzo onamarca@gmail.com.

Gli incontri proseguiranno domenica 16 e 30 novembre, e nelle settimane successive, come da calendario della attività della biblioteca, disponibile anche consultando i profili social Facebook e Instagram.

Lo Yoga della Risata è una pratica innovativa che permette a tutti di portare più risate nella propria vita. Ma non solo: “la risata è un ottimo esercizio psico-fisico, che influenza positivamente corpo, mente ed emozioni, con benefici su tutti i livelli: fisico, emozionale, mentale e sociale”, come spiega l’omonimo Istituto.

 

