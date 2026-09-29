Si terrà Mercoledì 30 Settembre alle 20.45, presso la Sala del Convento di Sabbioncello a Merate, l’incontro Cosa può dire oggi Francesco di Assisi agli uomini e alle donne che vivono in Italia, in Europa e nel mondo. Una voce di otto secoli fa per il nostro tempo.

L’incontro sarà presentato e coordinato da Frate Riccardo Rota Graziosi. Seguiranno incontri di Frate Enzo Maggioni (Ex Ministro Frati Minori Nord Italia) e della Prof. ssa Paola Muller (Univ. Cattolica Milano).

Francesco d’Assisi appartiene alla storia. Ma alcune delle sue domande appartengono ancora, e forse più che mai, al nostro presente. In un mondo segnato da guerre, conflitti, solitudini e profonde trasformazioni, la figura di Francesco torna a interrogarci. Non soltanto come uomo di fede, ma come figura universale della fraternità, del dialogo, della pace e della cura del creato. Un viaggio nel pensiero e nell’esperienza del di Francesco per comprendere se, a otto secoli di distanza, la sua scelta di essenzialità e di prossimità possa ancora offrire una direzione al nostro modo di abitare il mondo. Una voce antica. Una domanda radicalmente contemporanea.