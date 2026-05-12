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Crescere Genitori

Essere Genitori vuol dire crescere con i nostri figli, accompagnarli nei loro cambiamenti, cambiare con loro. Crescere Genitori è l’evento teatrale per chi deve affrontare i cambiamenti con i propri bambini, imparare ad occuparsi di problematiche diverse, imparare a guardare con occhi nuovi. La serata è prevista per Mercoledì 13 Maggio alle 21.00 presso il Cinema Palladium di Lecco. L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione scannerizzando il QR code presente sulla locandina.

Un evento per tutti coloro che hanno raggiunto e magari superato il primo anno di vita, ma sanno che la formazione non puó fermarsi. Durante l’evento si parlerà di come cambiare il nostro modo di pensare, per proteggerli davvero, di cosa cambiare in concreto per aumentare la sicurezza; si passerà dalla sicurezza in auto alla tecnologia, concentrandosi principalmente sul rapporto genitori/figli.

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