Prosegue la Rassegna di incontri 2026/2027 del Comune di Mandello del Lario, con l’evento Cronache d’Eclissi: ventisette anni sotto lo stesso Sole, venerdì 16 ottobre alle 20.45 presso la Lega Navale Italiana di via Pra Magno 8.

La conferenza, presentata da Davide Trezzi, intreccerà i temi di astronomia, fotografia e viaggio in un racconto rivolto agli appassionati e a tutti i curiosi del cielo. Al termine dell’incontro sarà possibile osservare il cielo notturno al telescopio, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

L’11 agosto 1999 a Dachau, in Germania, Trezzi raggiunge la fascia di totalità con il suo telescopio e una macchina fotografica a pellicola. Nonostante la pioggia e alcune difficoltà tecniche, riesce a fotografare la sua prima eclissi totale di Sole. Nasce allora una promessa: ritrovare l’ombra della Luna ventisette anni dopo. Il 12 agosto 2026 quel sogno si realizza a León, in Spagna.

Attraverso le immagini della spedizione, il pubblico scoprirà quanto lavoro si nasconda dietro pochi, irripetibili istanti: due anni di preparazione, prove degli strumenti, studio della fascia di totalità, delle condizioni meteorologiche e dell’altezza del Sole sull’orizzonte, fino alla scelta dei principali punti di osservazione. La conferenza porterà il pubblico dietro le quinte dell’organizzazione: due telescopi, sistemi di ripresa dedicati a fotosfera, cromosfera e corona solare, computer, batterie e apparecchiature di riserva, tutti da sistemare nel bagagliaio di un’automobile. Un’impresa durata 4.300 chilometri e 47 ore di viaggio, con tappe in Galizia, ad Astorga e a Saragozza.

Come in ogni viaggio, non mancano gli imprevisti: alla vigilia dell’eclissi, l’arrivo di nubi alte sopra la regione di Astorga costringe a cambiare programma e a trasferirsi a Banuncias. Qui, alle 19.32.58, la Luna comincia a coprire il Sole. Alle 20.28.36 inizia la totalità: un minuto e 41 secondi per osservare e fotografare la corona intorno al disco nero della Luna.

Le fotografie accompagneranno gli spettatori nei momenti cruciali dell’eclissi, restituendo il risultato di una spedizione conclusasi con il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Due eclissi, due viaggi e una promessa mantenuta diventano così un racconto di scoperta e perseveranza.

Davide Trezzi è dottore di ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata, astrofilo dal 1997 e astrofotografo dal 1998. Ha svolto attività di ricerca presso il CERN di Ginevra, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e il Politecnico di Milano. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, da oltre venticinque anni affianca all’attività professionale da consulente, la divulgazione scientifica, con centinaia di conferenze all’attivo. Dal 2024 inoltre è consulente scientifico per la progettazione dell’Osservatorio Astronomico del Giumello a Casargo.