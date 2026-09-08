Cronoscalata Rifugio Bellano

Domenica 13 settembre, con ritrovo presso il Lungolago di Bellano, partirà alle 8.30 la Cronoscalata al Rifugio Bellano. Di seguito il programma della giornata.

Alle 8.30 apriranno le iscrizioni (è possibile preiscriversi scannerizzando il QR code presente in locandina), la cui quota è di 15 euro (comprensivi di pacco gara e panino + bibita o birra al rifugio. Le iscrizioni saranno chiuse alle 9.00. Mezz’ora dopo si prevede la partenze, mentre alle 12.30 si terranno le premiazioni e il pranzo al rifugio.

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