RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 8, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Cronoscalata Rifugio Bellano

Domenica 13 settembre, con ritrovo presso il Lungolago di Bellano, partirà alle 8.30 la Cronoscalata al Rifugio Bellano. Di seguito il programma della giornata.

Alle 8.30 apriranno le iscrizioni (è possibile preiscriversi scannerizzando il QR code presente in locandina), la cui quota è di 15 euro (comprensivi di pacco gara e panino + bibita o birra al rifugio. Le iscrizioni saranno chiuse alle 9.00. Mezz’ora dopo si prevede la partenze, mentre alle 12.30 si terranno le premiazioni e il pranzo al rifugio.

Informazioni utili:

  • La gara si svolgerà con bici da strada, gli ultimi 500 metri saranno su sterrato
  • Portare scarpe da lasciare per il cambio
  • Ci sarà una jeep per lasciare gli zaini e le scarpe alla partenza

 

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
8 Settembre 2026
temperature icon 31°C
cielo sereno
56 %
1012 mb
3 mph
Raffica di Vento: 7 mph
Nuvole: 5%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:51
Tramonto: 18:48
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
29°/30°°C 0.67 mm 67% 3 mph 57% 1012 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
26°/28°°C 1 mm 100% 1 mph 66% 1013 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 93% 1012 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
24°/24°°C 1 mm 100% 3 mph 94% 1012 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
22°/22°°C 1 mm 100% 1 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -