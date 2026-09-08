Cronoscalata Rifugio Bellano
Domenica 13 settembre, con ritrovo presso il Lungolago di Bellano, partirà alle 8.30 la Cronoscalata al Rifugio Bellano. Di seguito il programma della giornata.
Alle 8.30 apriranno le iscrizioni (è possibile preiscriversi scannerizzando il QR code presente in locandina), la cui quota è di 15 euro (comprensivi di pacco gara e panino + bibita o birra al rifugio. Le iscrizioni saranno chiuse alle 9.00. Mezz’ora dopo si prevede la partenze, mentre alle 12.30 si terranno le premiazioni e il pranzo al rifugio.
Informazioni utili:
- La gara si svolgerà con bici da strada, gli ultimi 500 metri saranno su sterrato
- Portare scarpe da lasciare per il cambio
- Ci sarà una jeep per lasciare gli zaini e le scarpe alla partenza
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Lecco
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8 Settembre 2026
31°C
cielo sereno
Previsioni orarie
19:00
29°/30°°C 0.67 mm 67% 3 mph 57% 1012 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 1 mm 100% 1 mph 66% 1013 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 93% 1012 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 1 mm 100% 3 mph 94% 1012 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 1 mm 100% 1 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
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