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Cuivres Tour – I grandi del Jazz dai V-Disc all’era dello Swing

Prosegue a Valmadrera il percorso culturale e musicale della rassegna La Musica Riparte Sottocasa 2026. Viaggio tra valli, fiumi, lago… e altro, promossa dall’Orchestra Sinfonica di Lecco.

Il Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà infatti venerdì 6 novembre alle 21.00 il concerto Cuivres Tour – I grandi del Jazz dai V-Disc all’era dello Swing.

La serata, organizzata dal Comune di Valmadrera, proporrà un coinvolgente viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri della tradizione jazzistica americana, ripercorrendo l’epoca delle grandi orchestre e dello swing che hanno segnato profondamente la storia della musica del Novecento. Il programma comprenderà musiche di George Gershwin, Cole Porter, Henry Mancini, Scott Joplin e J. Gray.

Protagonista dell’evento sarà l’Insieme Strumentale di San Giovanni, diretto dal Maestro Silvio Romeo, formazione che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale ricco di ritmo, eleganza e suggestioni sonore, capace di evocare l’atmosfera dei grandi club jazz e delle sale da ballo dell’epoca swing.

L’iniziativa è a ingresso libero.

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