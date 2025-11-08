Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco: “Lecco Olimpica dalla Storia alle Olimpiadi Invernali 2026”

Si terrà Mercoledì 12 Novembre alle 21.00, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”, promossa dalla Biblioteca Civica di Valmadrera, dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, dall’Assessorato allo Sport e alla Cultura e dalla Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera. La serata si titolerà Lecco Olimpica dalla Storia alle Olimpiadi Invernali 2026 e sarà dedicata allo sport olimpico lecchese in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’incontro vedrà la partecipazione di Gianni Menicatti, studioso di economia del territorio, statistico e coordinatore dell’Osservatorio sulla qualità dello sport (già autore del libro “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”), e di Gianfranco Polvara, ex fondista lecchese presente cinque volte alle Olimpiadi come atleta e tre volte come skiman.

Sarà inoltre presente un rappresentante del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, per illustrare il rapporto tra le prossime Olimpiadi e il territorio lecchese, snodo essenziale fra Milano e la Valtellina. A condurre la serata sarà il giornalista Marco Corti.

L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere la storia sportiva olimpica del territorio lecchese, valorizzando le esperienze di atleti, tecnici e appassionati che, nel corso degli anni, hanno portato il nome di Lecco e della sua montagna nel mondo dello sport internazionale. Sarà inoltre un momento di presentazione delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali, che tanto da vicino coinvolgeranno il nostro territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.