RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
10.4 C
Comune di Lecco
sabato, Novembre 8, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco: “Lecco Olimpica dalla Storia alle Olimpiadi Invernali 2026”

Si terrà Mercoledì 12 Novembre alle 21.00, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Cultura ad alta quota. Montagna e Olimpiadi nella provincia di Lecco”, promossa dalla Biblioteca Civica di Valmadrera, dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, dall’Assessorato allo Sport e alla Cultura e dalla Consulta dello Sport del Comune di Valmadrera. La serata si titolerà Lecco Olimpica dalla Storia alle Olimpiadi Invernali 2026 e sarà dedicata allo sport olimpico lecchese in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’incontro vedrà la partecipazione di Gianni Menicatti, studioso di economia del territorio, statistico e coordinatore dell’Osservatorio sulla qualità dello sport (già autore del libro “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”), e di Gianfranco Polvara, ex fondista lecchese presente cinque volte alle Olimpiadi come atleta e tre volte come skiman.

Sarà inoltre presente un rappresentante del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026, per illustrare il rapporto tra le prossime Olimpiadi e il territorio lecchese, snodo essenziale fra Milano e la Valtellina. A condurre la serata sarà il giornalista Marco Corti.

L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere la storia sportiva olimpica del territorio lecchese, valorizzando le esperienze di atleti, tecnici e appassionati che, nel corso degli anni, hanno portato il nome di Lecco e della sua montagna nel mondo dello sport internazionale. Sarà inoltre un momento di presentazione delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali, che tanto da vicino coinvolgeranno il nostro territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -