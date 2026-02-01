L’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia e Bonfanti Italgru propongono, in collaborazione con Officina Gerenzone aps, un incontro dedicato alla presentazione del nuovo volume dedicato alla storia di una delle ditte più significative e storicamente emblematiche del territorio, la “Badoni”, il cui marchio è tuttora vivo attraverso l’azienda “Bonfantitalgru”. Il titolo dell’incontro, a ingresso gratuito, è Da “Badoni” a “Bonfantitalgru:da 250 anni una storia senza fine.

Il volume, ricco di immagini e approfondimenti, ripercorre le vicende dell’azienda “Badoni”, che ha contribuito a scrivere nei secoli la storia dell’industria metalmeccanica italiana, affermandosi a pieno titolo tra i suoi protagonisti, grazie allo spirito innovativo della famiglia di imprenditori che l’ha guidata fino agli anni Ottanta del Novecento. È una storia avvincente ed affascinante, fatta di grandi imprese ma non aliena da cadute o fallimenti, nella maggior parte dei casi ascrivibili alle scelte poco lungimiranti del mondo della politica e delle istituzioni, da cui tuttavia la famiglia Badoni ha sempre saputo trarre spunto per rialzarsi, trovando nuovi stimoli e nuove motivazioni grazie ad una passione indomita, sostenuta da una straordinaria attitudine all’innovazione. Nel lungo racconto si stagliano, in particolare, le figure di Giuseppe Vittore Badoni, grande innovatore e protagonista assoluto della metallurgia italiana dell’Ottocento, dei figli Carlo ed Antonio, che imprimono all’azienda un deciso orientamento verso la meccanica e si impongono nella costruzione di impianti e officine per l’illuminazione a gas, e di Giuseppe Riccardo Badoni, che raccoglie a inizio secolo il testimone dal padre Antonio e porta la “Badoni” ad imporsi sul palcoscenico nazionale ed internazionale.

Nel corso della serata interverranno in dialogo, moderati da Paolo Colombo (Presidente di Officina Gerenzone aps), gli autori Giorgio Cortella, Gianfranco Colombo e Francesco D’Alessio.