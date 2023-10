Da ghiacciaio a ghiacciaio

Racconto di viaggio di Francesca Filippi.

Evento in collaborazione con 𝐅𝐈𝐀𝐁 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐨 𝐂𝐢𝐜𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞.

Francesca, classe 1950, nel 2017 ha compiuto un viaggio 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐛𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐝, gemellando le sentinelle climatiche dell’Europa: il ghiacciaio più a sud, il Calderone, con quello più a nord, nei pressi di Hammerfest, con l’apposizione sotto il ghiacciaio norvegese di una targa con incastonata una pietra del Calderone.

4.400 km in bici pedalando attraverso Svizzera, Francia, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia.

Francesca Filippi ha compiuto numerosi viaggi in bicicletta in solitaria: nel 2017 ha percorso 4000 km dall’Abruzzo a Capo Nord, nel 2019 ha pedalato da Mosca fino a Vladivostok lungo la M7 transiberiana e quest’anno ha esplorato la Patagonia. Non è solo una grande sportiva, ma anche una ambientalista profonda e cosciente dell’importanza di tramandare il valore assoluto e il rispetto della natura.