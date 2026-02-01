In vista del prossimo referendum sulla giustizia, la Sottosezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ritiene essenziale sostenere iniziative che possano stimolare il dibattito pubblico sui temi centrali della prossima consultazione referendaria.

Il voto che la cittadinanza sarà chiamata a esprimere non riguarderà mere questioni tecniche, ma avrà ad oggetto modifiche Costituzionali rilevanti, in grado di impattare significativamente sulla vita di ognuno, perché astrattamente in grado di incidere sull’effettività del principio della separazione dei tre poteri dello Stato, che è un caposaldo di ogni Stato democratico.

Questo rende necessario un continuo confronto con la cittadinanza, affinché ognuno sia posto in condizione di esprimere un voto consapevole, qualunque esso sia.

Ecco perché la Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Lecco sostiene l’incontro patrocinato dal Coordinamento Provinciale di Lecco di LIBERA, dall’associazione “BANG” e dal comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” dal titolo Da manu pulite a mani legate: le ragioni del NO al referendum che si terrà Mercoledì 4 Febbraio alle 21.00 a Dolzago, presso la Biblioteca Civica in via Corsica n. 16.

All’incontro, moderato dall’Avv. Roberto Romagnano, presidente dell’Associazione “Bang”, interverrà un ospite d’eccezione: il Dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo e autore del libro Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia.

L’evento è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti, ed è a ingresso gratuito. Convinti che promuovere un’analisi su questi temi sia fondamentale per alimentare la cultura della legalità e per approfondire tematiche delicate che toccano la vita di tutti, vi invitiamo a partecipare numerosi.