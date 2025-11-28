RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Dal romanticismo ai macchiaioli”

Prosegue il nuovo ciclo del Laboratorio Culturale per adulti e terza età organizzato dal Comune di Vercurago con la Commissione politiche sociali.

Lunedì 1 Dicembrealle 16.30, si terrà presso la Sala Consiliare del comune di Vercurago l’incontro Dal romanticismo ai macchiaioli, una lezione di arte da parte del professore e artista Paolo Parente.

Nato a Livorno nel 1954 e formatosi all’Accademia di Firenze, Paolo Parente si occupa di pittura e di scrittura, tiene corsi e conferenze, inoltre è organizzatore di eventi culturali. Dal 2004 è Direttore artistico di “Percorsi d’Arte”(Comune di Costa Masnaga). Tra le sue mostre più importanti: Museo Pecci (Prato), Museum of Modern Art (Kyoto), Galleria Peccolo (Livorno) e Palazzo Ruspoli (Roma). Vive a Livorno e Missaglia (Lecco). Programma degli incontri successivi, al link: SALA CONSILIARE Comune di Vercurago, Via Roma 61 La pittura di Paolo Parente è caratterizzata da diversi linguaggi espressivi (figurativo, neoespressionista, astratto).

Nel 2023 Presenta il Libro d’Artista “Esopo a Livorno”. Durante l’incontro, verrà illustrato il percorso artistico che va’ dal perdurare della forma neoclassica, al sentimento romantico, fino al sogno eclettico; dall’architettura del ferro al Realismo, fino all’Impressionismo, passando per la musica di Brahms e la poesia di Carducci.

 

