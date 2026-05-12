Dalla democrazia liberale alla democrazia costituzionale
Si tiene Lunedì 18 Maggio alle 20.45 , presso l’Auditorium di Galbiate in Piazza C. Golfari, l’incontro pubblico organizzato dall’A.N.P.I. dal titolo Dalla democrazia liberale alla democrazia costituzionale. Durante l’evento interverrà Davide Conti, consulente della procura di Bologna e di Brescia, e consulente dell’archivio storico del Senato della Repubblica.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
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12 Maggio 2026
18°C
cielo sereno
Previsioni orarie
16:00
19°/19°°C 0 mm 0% 9 mph 27% 1006 mb 0 mm/h
19:00
15°/16°°C 0 mm 0% 7 mph 40% 1007 mb 0 mm/h
22:00
13°/13°°C 0 mm 0% 4 mph 56% 1012 mb 0 mm/h
01:00
12°/12°°C 0 mm 0% 3 mph 50% 1012 mb 0 mm/h
04:00
13°/13°°C 0 mm 0% 3 mph 48% 1011 mb 0 mm/h
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