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Dalla democrazia liberale alla democrazia costituzionale

Si tiene Lunedì 18 Maggio alle 20.45 , presso l’Auditorium di Galbiate in Piazza C. Golfari, l’incontro pubblico organizzato dall’A.N.P.I. dal titolo Dalla democrazia liberale alla democrazia costituzionale. Durante l’evento interverrà Davide Conti, consulente della procura di Bologna e di Brescia, e consulente dell’archivio storico del Senato della Repubblica.

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