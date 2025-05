Degustazione di Vini a Villa Sironi

Il Circolo Culturale Angelo Tenchio organizza Domenica 11 Maggio in Villa Sironi, a Oggiono, l’evento: Degustazione Vini. “ La Cultura del Piacere La Storia del Vino nell’Arte”.

L’evento, che durerà dalle 16.00 alle 22.00 offrirà un piacere a 360 gradi, in quanto si potranno gustare le libagioni nella panoramica veranda di Villa Sironi, che si apre sul lago e sul profilo delle Prealpi illuminate dalla luce rosata del tramonto, fra la bellezza di opere d’arte che ci parlano del vino nel corso della storia.

L’evento è pensato per coniugare il Piacere dell’Arte con l’Arte del Piacere e della Bellezza in un connubio tra anima e sensi per vivere momenti di serenità e di benessere. Sarà un’immersione sensoriale totalizzante: attraverso un Percorso per immagini, ci si immergerà in una piacevole esperienza formativa e sensoriale, il tutto in un magico scenario. La degustazione di tre calici – rosso, rosé e bollicine – costa 25 euro.