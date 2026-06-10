RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Giugno 10, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Design e Sacro: il progetto come ricerca estetica e spirituale” – Incontro con Luigi Codemo

Giovedì 11 giugno, alle 21.00, presso il Salone del nuovo Oratorio San Luigi, in Piazza Sagrato 2, a Lecco, si terrà l’ultimo appuntamento del progetto Design e Sacro: il progetto come ricerca estetica e spiritualedal titolo Scuola Beato Angelico, dal 1921 fucina di artisti e artigiani per il Sacro.

Ospite dell’incontro sarà Luigi Codemo, Direttore della Fondazione Scuola Beato Angelico di Milano e Direttore responsabile della rivista Arte Cristiana. Attraverso la sua preziosa esperienza, la serata offrirà l’occasione di esplorare la storia e la missione della Scuola Beato Angelico, istituzione che dal 1921 rappresenta una vera e propria fucina di artisti e artigiani dediti alla bellezza del Sacro.

L’incontro è curato da Prashanth Cattaneo e Isabella Maggioni, e vedrà l’introduzione di mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
10 Giugno 2026
temperature icon 19°C
cielo sereno
62 %
1013 mb
8 mph
Raffica di Vento: 12 mph
Nuvole: 2%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:32
Tramonto: 20:11
Previsioni orarie
22:00
temperature icon
18°/18°°C 0 mm 0% 10 mph 68% 1014 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
16°/18°°C 0 mm 0% 7 mph 69% 1015 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
16°/17°°C 0 mm 0% 6 mph 69% 1015 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 63% 1017 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
25°/25°°C 0 mm 0% 2 mph 39% 1017 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -