“Design e Sacro: il progetto come ricerca estetica e spirituale” – Incontro con Luigi Codemo

Giovedì 11 giugno, alle 21.00, presso il Salone del nuovo Oratorio San Luigi, in Piazza Sagrato 2, a Lecco, si terrà l’ultimo appuntamento del progetto Design e Sacro: il progetto come ricerca estetica e spiritualedal titolo Scuola Beato Angelico, dal 1921 fucina di artisti e artigiani per il Sacro.

Ospite dell’incontro sarà Luigi Codemo, Direttore della Fondazione Scuola Beato Angelico di Milano e Direttore responsabile della rivista Arte Cristiana. Attraverso la sua preziosa esperienza, la serata offrirà l’occasione di esplorare la storia e la missione della Scuola Beato Angelico, istituzione che dal 1921 rappresenta una vera e propria fucina di artisti e artigiani dediti alla bellezza del Sacro.

L’incontro è curato da Prashanth Cattaneo e Isabella Maggioni, e vedrà l’introduzione di mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco.