Nell’ambito del progetto TRAME – Comunità Connessa, mercoledì 16 settembre alle 20.45 presso la Sala Cine-Teatro Don G. Sironi di Osnago, si terrà un incontro dal titolo Di chi sono i nostri figli? La serata rappresenta un fondamentale momento di incontro, confronto e riflessione collettiva per tutto il territorio di Osnago.

Il tema centrale dell’incontro mira ad approfondire la delicata ed attuale questione delle nuove dipendenze e il ruolo attivo che la comunità educativa ed educante deve assumere nel supporto alle giovani generazioni.

La serata vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali, educative ed esperte del settore:

Dott.ssa Antonia Ottaiano, psicologa

Felice Rocca, sindaco di Osnago

Don Alessandro Fusetti, parroco

Carla Valagussa, vicepreside dell’Istituto Comprensivo

Canzio Dusi, Centro Culturale Lazzati

Francesca Caglio, Patti digitali Osnago

Il dibattito sarà moderato da Stefania La Rocca dell’associazione Il Pellicano ODV. Un’opportunità preziosa per genitori, educatori e cittadini per fare rete, condividere responsabilità e costruire insieme strategie di prevenzione e vicinanza verso i ragazzi.