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Di chi sono i nostri figli?

Nell’ambito del progetto TRAME – Comunità Connessa, mercoledì 16 settembre alle 20.45 presso la Sala Cine-Teatro Don G. Sironi di Osnago, si terrà un incontro dal titolo Di chi sono i nostri figli? La serata rappresenta un fondamentale momento di incontro, confronto e riflessione collettiva per tutto il territorio di Osnago.

Il tema centrale dell’incontro mira ad approfondire la delicata ed attuale questione delle nuove dipendenze e il ruolo attivo che la comunità educativa ed educante deve assumere nel supporto alle giovani generazioni.

La serata vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali, educative ed esperte del settore:

  • Dott.ssa Antonia Ottaiano, psicologa
  • Felice Rocca, sindaco di Osnago
  • Don Alessandro Fusetti, parroco
  • Carla Valagussa, vicepreside dell’Istituto Comprensivo
  • Canzio Dusi, Centro Culturale Lazzati
  • Francesca Caglio, Patti digitali Osnago

Il dibattito sarà moderato da Stefania La Rocca dell’associazione Il Pellicano ODV. Un’opportunità preziosa per genitori, educatori e cittadini per fare rete, condividere responsabilità e costruire insieme strategie di prevenzione e vicinanza verso i ragazzi.

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