Di chi sono i nostri figli?
Nell’ambito del progetto TRAME – Comunità Connessa, mercoledì 16 settembre alle 20.45 presso la Sala Cine-Teatro Don G. Sironi di Osnago, si terrà un incontro dal titolo Di chi sono i nostri figli? La serata rappresenta un fondamentale momento di incontro, confronto e riflessione collettiva per tutto il territorio di Osnago.
Il tema centrale dell’incontro mira ad approfondire la delicata ed attuale questione delle nuove dipendenze e il ruolo attivo che la comunità educativa ed educante deve assumere nel supporto alle giovani generazioni.
La serata vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali, educative ed esperte del settore:
- Dott.ssa Antonia Ottaiano, psicologa
- Felice Rocca, sindaco di Osnago
- Don Alessandro Fusetti, parroco
- Carla Valagussa, vicepreside dell’Istituto Comprensivo
- Canzio Dusi, Centro Culturale Lazzati
- Francesca Caglio, Patti digitali Osnago
Il dibattito sarà moderato da Stefania La Rocca dell’associazione Il Pellicano ODV. Un’opportunità preziosa per genitori, educatori e cittadini per fare rete, condividere responsabilità e costruire insieme strategie di prevenzione e vicinanza verso i ragazzi.