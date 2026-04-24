“Di erbe e antichi saperi”: una giornata alla scoperta del Monte Barro

Un’immersione totale nella natura per riscoprire antiche tradizioni quasi dimenticate. È questa la proposta del WWF Lecco per domenica 10 maggio con l’evento Di erbe e antichi saperi, una giornata che coniuga l’esplorazione del territorio con la creatività artigianale.

L’iniziativa, pensata per tutti gli amanti della natura e del fai-da-te, si articolerà in due momenti distinti.

La mattinata sarà dedicata a un’escursione guidata all’interno del suggestivo Parco Monte Barro, accompagnati da esperte Guide Ambientali Escursionistiche (GAE); i partecipanti potranno esplorare la ricca biodiversità del parco, imparando a conoscere la flora locale e le sue proprietà.

Dopo una pausa per il pranzo al sacco, il pomeriggio si trasformerà in un vero e proprio laboratorio creativo: presso la Sala CFA di Villa Bertarelli a Galbiate, si terrà infatti un workshop pratico di tintura naturale. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere e sperimentare le tecniche tradizionali per estrarre pigmenti da piante ed erbe, e utilizzarli per colorare i tessuti; un’arte antica che permette di creare sfumature uniche e sostenibili, in perfetta armonia con l’ambiente.

Ciascun partecipante, al termine dell’esperienza, potrà portare a casa alcuni materiali colorati con le proprie mani.

Per maggiori informazioni, dettagli sulle modalità di iscrizione e per compilare il modulo di preiscrizione, è possibile fare riferimento al sito ufficiale del WWF Lecco.