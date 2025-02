“Di palo in frasca” di Rafael Didoni

Torna il cabaret più Loco della Brianza, accompagnato dalla gustosa cucina di Sapore Critico. L’appuntamento è presso il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago per sabato 1 marzo alle ore 20.30. “Di Palo in Frasca”, di e con Rafael Andres Didoni, è il titolo dello spettacolo che sarà accompagnato dalla chitarra di Antonio Baldassare, un “the best off” selezionato e invecchiato su palchi di legno dal 1995. Lo spettacolo è accompagnato da una cena gourmet ideata da Sapore Critico, la cucina del circolo Arci La Lo.Co. La cucina di Sapore Critico si basa sulla ricerca e la sperimentazione di nuovi sapori, senza dimenticare la tradizione locale, con attenta ricerca di materie prime biologiche, a km 0, di cui conosciamo la storia e il metodo di lavoro. Una cucina etica e consapevole, con prezzi il più possibile accessibili perché la qualità sia un valore aggiunto. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro la mattina di venerdì 28 Febbraio 2023, scrivendo a saporecritico@arcilaloco.org oppure telefonando a +39 3286449497. Il prezzo del biglietto è di 25 euro e l’ingresso è riservato ai soci ARCI.