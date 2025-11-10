RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
11.3 C
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 10, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

DiMartedì a Bellano – “Tesori nascosti. Viaggio dalla Muggiasca al lago alla scoperta dell’arte del territorio”

Nell’ambito della Rassegna DiMartedì 2025/26, il comune di Bellano organizza per Martedì 11 Novembre alle 21.00, presso la Sala Civica, la serata Tesori nascosti. Viaggio dalla Muggiasca al lago alla scoperta dell’arte del territorio. Durante l’evento – a ingresso libero – la Dottoressa Clara Perego, storica dell’arte e autrice di numerosi studi sul territorio, racconterà il patrimonio sotrico-artistico della Muggiasca.

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -