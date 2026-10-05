DiMartedì: “A chi appartiene la tua vita?”

Prosegue martedì 20 ottobre la rassegna culturale Di Martedì, il ciclo di incontri promosso dal Comune di Bellano che dal 2018, dall’autunno alla primavera, propone appuntamenti mensili dedicati alla cultura, alla storia, all’arte e alla creatività.

Il secondo appuntamento, previsto per le 21.00 presso la Sala Civica in via Marinai d’Italia, sarà dedicato al tema della libertà di scelta e dei diritti nel fine vita, con l’incontro dal titolo A chi appartiene la tua vita?, a cura dell’Associazione Luca Coscioni – Cellula di Lecco.

La serata sarà l’occasione per approfondire il tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), il cosiddetto biotestamento o testamento biologico: il documento individuato dalla legge 219/2017 attraverso il quale è possibile dichiarare in anticipo quali trattamenti sanitari si intende o non si intende ricevere, nel caso di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Un secondo tema al centro dell’incontro sarà quello della morte volontaria medicalmente assistita, affrontato a partire dal caso di DJ Fabo e dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, fino alle questioni che rimangono tutt’oggi aperte.

L’obiettivo della serata è offrire al pubblico strumenti di conoscenza e approfondimento su temi che riguardano direttamente la libertà individuale, il diritto all’autodeterminazione e le possibilità di scelta nelle situazioni di fine vita. A intervenire saranno Simone Galimberti e Sergio De Muro, coordinatori della Cellula Coscioni Lecco, e Virgilio Meschi, medico e presidente della Cellula Coscioni Lecco. Al termine dell’esposizione dei relatori sarà lasciato ampio spazio alle domande e al dibattito con il pubblico, per favorire un confronto aperto sui temi affrontati durante la serata.

La Cellula Coscioni Lecco è l’articolazione locale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, guidata da Marco Cappato e Filomena Gallo e attiva dal 2002 nel campo delle libertà civili e dei diritti umani.