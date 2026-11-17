Prosegue martedì 17 novembre la rassegna culturale Di Martedì, il ciclo di incontri promosso dal Comune di Bellano che dal 2018, dall’autunno alla primavera, propone appuntamenti mensili dedicati alla cultura, alla storia, all’arte e alla creatività.

Il terzo appuntamento dell’edizione 2026/2027, che si terrà alle 21.00 presso il Cinema di Bellano, sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale e alle sue applicazioni nella vita quotidiana, con l’incontro dal titolo Intelligenza Artificiale: come utilizzarla nella vita di tutti i giorni, a cura del professor Pierluigi Redaelli, laureato in Fisica Elettronica presso l’Università Statale di Milano. L’ingresso è gratuito.

L’Intelligenza Artificiale non è più una promessa del futuro, ma una realtà che sta trasformando il nostro modo di vivere, studiare e lavorare. La serata nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su questa rivoluzione digitale, offrendo strumenti concreti per comprenderla e imparare a utilizzarla in modo consapevole.

L’incontro sarà aperto a tutti: curiosi, studenti, anziani, professionisti e a chiunque desideri avvicinarsi alle nuove tecnologie, comprenderne le potenzialità e imparare a governarle senza subirne i cambiamenti.

La prima parte della serata offrirà una panoramica introduttiva sull’Intelligenza Artificiale, per comprenderne il funzionamento, distinguere le applicazioni reali dai luoghi comuni e sfatare miti e fake news. Attraverso brevi contributi video e testimonianze dal mondo dell’innovazione, saranno approfonditi i vantaggi e le sfide etiche legate alla diffusione dell’AI.

Si parlerà anche del suo impatto sociale, con esempi concreti come il supporto alle persone con autismo e le possibilità offerte dalla traduzione multilingue in tempo reale. Un ulteriore approfondimento riguarderà il confronto tra il tradizionale motore di ricerca Google e le nuove piattaforme di Intelligenza Artificiale, per comprendere come stiano cambiando le modalità di ricerca e accesso alle informazioni.

La seconda parte dell’incontro avrà un taglio pratico e operativo. I partecipanti saranno guidati passo dopo passo nelle procedure di accesso, configurazione e utilizzo delle quattro principali piattaforme protagoniste della scena internazionale: Gemini, Copilot, ChatGPT e Perplexity. Attraverso esempi e dimostrazioni, sarà possibile scoprirne le funzionalità e capire come sfruttarle nelle attività quotidiane.

Al termine dell’incontro sarà lasciato ampio spazio alle domande e al confronto con il relatore. Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di sperimentare direttamente le piattaforme in tempo reale, imparando a formulare richieste efficaci e a ottenere risposte più pertinenti.